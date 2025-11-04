Кандидаты в ЕС хотят все и сразу

Лидеры государств—кандидатов на вступление в Евросоюз, которые ведут переговоры с этим объединением, 4 ноября собрались на саммит в Брюсселе. Центральной темой стали циркулирующие последние недели слухи о том, что новичков могут лишить права вето в ЕС до тех пор, пока действующие члены не пересмотрят правила и процедуры голосования. Государства, которые годами ждут своей очереди на вступление, не согласились с таким усеченным форматом. В ответ они пожаловались на злоупотребление властью старожилами Евросоюза: вето любого из них может остановить процесс евроинтеграции на годы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

На фоне вновь разгоревшихся дискуссий о процессе вступления в ЕС стран-кандидатов европейский телеканал Euronews устроил мероприятие с громким названием «Саммит по вопросам расширения ЕС» и пригласил в Брюссель лидеров всех шести стран, которые ведут переговоры о присоединении,— Украины, Молдавии, Черногории, Сербии, Албании и Северной Македонии. Правда, украинский президент Владимир Зеленский присутствовал лишь по видеосвязи.

Первым на саммите выступил председатель Европейского совета Антониу Кошта, который вновь подтвердил приоритеты ЕС по расширению: к 2030 году объединение должно пополниться новыми странами-членами.

При этом, по его словам, первой в очереди находится Черногория: она может стать частью ЕС уже в 2028-м.

К 2030 году в ЕС рассчитывают увидеть среди своих членов Украину и Молдавию, которые, по мнению Кошты, добились «впечатляющего прогресса» за последний год.

Однако пока на этом пути есть ряд препятствий, обойти которые Брюсселю не удалось. В последний раз ЕС расширялся в 2013 году — тогда к нему присоединилась Хорватия. Если Черногории удастся вступить в объединение в 2028 году, ее разрыв с Хорватией составит 15 лет. Брюссель уже потенциально готовится к принятию новых стран и закладывает необходимые поправки в новый семилетний проект бюджета до 2034 года, но реальные перспективы расширения по-прежнему туманны. Виной тому сама процедура принятия новых членов, которая дает возможность любой стране ЕС заблокировать заявку кандидата.

Сейчас стране—кандидату в ЕС в рамках процесса евроинтеграции необходимо закрыть шесть кластеров переговоров по различным направлениям запрашиваемых Брюсселем реформ. Для закрытия каждого из кластеров необходимо согласие всех стран-членов. Именно за счет этой процедуры Венгрия смогла заблокировать процесс вступления Украины в ЕС, а вето породило дискуссии о необходимости замены абсолютного большинства голосов на относительное. Правда, для этого тоже нужно единогласное решение. И здесь не хватит не только голоса Венгрии: отказаться от вето не готовы Франция и Нидерланды.

А потому в объединении начала циркулировать новая идея о приеме новых стран без права вето до того момента, пока старожилы не разрешат проблему с реформированием процесса голосования.

Такой вариант отвергла в своей речи еврокомиссар по вопросам объединения Марта Кос. Однако она оговорилась, что это лишь ее личное мнение. Впрочем, его разделяют как в Черногории, так и на Украине. Еврокомиссар указала, что в последние годы у ЕС не было планов по расширению, однако теперь все изменилось и перспектива включения новых стран в Евросоюз реальна. Марта Кос даже замахнулась на то, чтобы «впервые в истории сделать Европу единой» и присоединить к ЕС десять стран: девять кандидатов плюс Косово. Каким образом она планирует достичь такой амбициозной цели, госпожа Кос решила не упоминать. При этом чиновница не сдерживала критику в адрес ряда стран, включая Сербию и Грузию, очередной отчет по прогрессу которой на пути в ЕС, по ее словам, «был худшим из всех».

Владимир Зеленский в ходе своего выступления заявил, что его страна согласится лишь на полноправное членство в объединении. «Если мы говорим о членстве в ЕС, оно должно быть полноценным. Мне кажется, очень важно, чтобы за одним столом у нас были равноправные страны. Важно, чтобы они разделяли схожие ценности. По моему мнению, нельзя быть частичным членом Европейского союза»,— заявил он по видеосвязи. Украинский президент добавил, что ему нечего предложить премьер-министру Виктору Орбану для снятия вето с процесса евроинтеграции. «Я думаю, Виктор Орбан должен что-то предложить Украине, которая защищает всю Европу от России»,— подчеркнул он. Украинский президент пояснил, что рассматривает вето венгерского премьера как прямую поддержку президента России Владимира Путина. По его словам, Украина могла бы стать членом ЕС до 2030 года в случае окончания боевых действий.

Тему несправедливого вето поднял и премьер Северной Македонии Христиан Мицкоски. Он сослался на угрозы Болгарии заблокировать заявку республики, если та не изменит свою конституцию и не признает болгарское меньшинство. Наконец, премьер-министр Черногории Милойко Спаич выступил решительно против «усеченного» вступления в ЕС. По его словам, сам факт закрытия шести кластеров переговоров — лучшее доказательство того, что страна готова стать полноправным членом ЕС.

И хотя публичная дискуссия длилась не один час, ее главным итогом стало то, что она обнажила существующие противоречия. Брюссель и кандидаты в ЕС недовольны действующей процедурой: первый хочет решить проблему за счет урезания прав кандидатов, а вторые — за счет ограничения прав стран-членов. Пока третьего варианта на повестке нет.