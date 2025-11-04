Песков: Россия не передает США карты линии фронта

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Москва перестала передавать Вашингтону карты актуальной линии боевого соприкосновения.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

«Сейчас не передаем. Когда были контакты, разумеется, пояснения по картам давались»,— сказал господин Песков журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Отвечая на вопрос о Дне народного единства, пресс-секретарь сказал, что Дональд Трамп не поздравлял Владимира Путина. Он пояснил, что протокол этого не предполагает, поскольку у праздника нет статуса национального.