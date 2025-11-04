Миллениалы разыгрались

«Тамагочи» и ретро-приставки вновь обретают популярность у россиян. Так, продажи Sega Drive 2 Classic увеличились втрое, а спрос на Nintendo Game Boy и Tetris вырос в более чем полтора раза, рассказали в беседе с “Ъ FM” эксперты. Средняя цена Sega Drive 2 Classic — около 2 тыс. руб., тогда как рабочую Dendy в среднем можно взять за 3-4 тыс. руб. Полная комплектация — в коробке и с картриджами — обойдется уже в 15 тыс. руб.

Руководитель бизнес-направления «Электроника и бытовая техника» в «Авито» Павел Комаров связывает всплеск интереса к ретро-гаджетам с феноменом ностальгии у миллениалов: «На ретро-приставки спрос сохраняется. Кто их покупает? Это старшее поколение, желающее поностальгировать. У молодежи ретро-консоли тоже популярны — это хайп. Какие-то приставки дешевеют, какие-то дорожают. Цена зависит от закупочной стоимости, на которую в первую очередь влияет курс долла. Также зависит от соотношения спроса и предложения. То есть, условно, какую-то консоль привезли, она стала популярной, спрос превышал предложение, стоимость была высокая. Потом рынок насытился, и цена может начать снижаться.

Dendy — очень популярная консоль, на втором месте — Sega Mega Drive. Если сравнивать год к году по третьему кварталу, то цена выросла где-то на 7-8%. При этом есть Game Boy, который по-прежнему очень популярный, но он подешевел на 7-8%, Sega Mega Drive — почти на 15%. Есть и легендарная "Электроника", игра "Ну, погоди" — год к году минус 7%. Ретро-приставки — очень популярная категория. Спрос на них какое-то время еще сохранится».

Виртуальные питомцы «Тамагочи» — символ конца 1990-х — пользуются особым спросом. Их покупки выросли почти на 70%, а стоимость начинается от 190 руб. за современный аналог и от 1 тыс. руб. — за японский оригинал. Как отмечает независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко, растущие продажи ретро-консолей отчасти компенсирует спад на рынке современных устройств: «Приставки современных поколений вроде PlayStation 5 стоят около $500, можно найти за 45 тыс. руб., а игры к ним стоят от $60 до $80. Плюс надо не забывать "серую" оценку нашего отечественного рынка, когда это от 10% до 15%, потому что официально компания Sony и другие производители с рынка ушли, громко хлопнув дверью, но при этом сейчас тщательно заглядывают в окно, чтобы его окончательно не потерять.

Этим объясняется успех консолей ретро. Что же касается консолей в целом, дело в том, что на старте все консоли стоят гораздо дороже, чем стоят уже на финише своей жизни. В 2026 году будет анонсировано уже очередное, седьмое, поколение консолей, то есть PlayStation 6 и Xbox, поэтому сейчас выгодно действительно распродать все консоли.

Почему растет популярность "Тамагочи"? Взрывной успех брелоков-компаньонов тоже объясняется очень просто: школьники все время носили их с собой, они пищали из каждого рюкзака, а теперь они повзрослели и им нравится ходить с сумкой от премиального бренда, на которой висит этот брелок. Это особый ностальгический стиль. Появляются и уникальные модели "Тамагочи", которые позволяют использовать «его как шагомер. Современным взрослым нравится эта ностальгия».

Продажи современных игровых консолей за год сократились более чем на 10 процентов, пишет “Ъ”. По итогам трех кварталов 2025 года в России было продано более миллиона приставок на сумму 20 млрд рублей. Лидером по спросу остается Sony PlayStation с долей 65%.

