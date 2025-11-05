«Новые башни» укрепили московские связи

«Новые башни» Ивана Таврина купили регионального инфраструктурного оператора «Прайм Телеком», увеличив свой портфель на 350 новых антенно-мачтовых сооружений (АМС). Аналитики оценивают сделку в сумму до 8,5 млрд руб. и говорят, что она позволит компании укрепить позиции на труднодоступном столичном рынке. Однако негативным фактором для инфраструктурных операторов в целом может стать снижение темпов роста трафика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Инфраструктурный оператор ГК «Новые башни» Ивана Таврина купил регионального оператора антенно-мачтовых сооружений «Прайм Телеком», следует из данных «Спарк-Интерфакс». Покупка включает четыре юридических лица, которые работают в разных регионах: Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Московской, Ростовской областях и Краснодарском крае. В «Новых башнях» “Ъ” подтвердили факт сделки и добавили, что в результате портфель активов компании пополнился 350 объектами связи. В «Прайм Телекоме» не ответили “Ъ”.

ГК «Новые башни» образована в 2021 году после консолидации Первой башенной компании (АО ПБК) «МегаФона», «Вертикали» и «Русских башен» структурами Kismet Capital Group (KCG) Ивана Таврина. По данным «Спарк-Интерфакс», текущие совладельцы АО скрыты. На июнь 2025 года в портфеле компании 35 тыс. опор по всей России. По словам гендиректора Александра Соболева, выручка компании в 2024 году составила 29 млрд руб. В декабре 2023 года США ввели санкции в отношении KCG, «Новые башни» также попали в санкционный список.

По данным «Спарк-Интерфакс», ООО «Прайм Телеком» зарегистрировано в 2015 году в Москве. На 60% принадлежало столичному предпринимателю Мураду Бениаминову (совладелец ряда компаний, включая долю в размере 30,8% ООО «Инвестиционная группа сигма» — на нее зарегистрированы товарные знаки и домены фудмолла «Депо» в столице) и на 40% Марине Тамминен, которая также является совладелицей 5% «Инвестиционной группы сигма» наряду с Гасаном Рагимовым и другими.

Источник “Ъ” на рынке инфраструктурных операторов связи оценивает распределение долей на отечественном рынке АМС следующим образом: у «Новых Башен» более 30%, у «Сервис-Телекома» (в 2021 году купил башенную компанию «Вымпелкома» за 70 млрд руб., принадлежит Артему Гуринову) — более 20%, а на башенные компании МТС (БИК), Т2 («Пилар») и региональных игроков приходятся оставшиеся менее 50% рынка.

В среднем по рынку один башенный объект в России оценивается в 10–25 млн руб., если он уже генерирует арендный поток, объясняет директор практики «Цифровая трансформация» компании Strategy Partners Светлана Архипкина. По ее оценке, ориентировочная стоимость сделки может составлять 3,5–8,5 млрд руб. Главный аналитик компании «РегБлок» оценивает сумму сделки в 2–5 млрд руб. «с учетом количества новых вышек связи и регионов их базирования». «Столичный рынок имеет исключительное значение для операторов вышек. Это напрямую связано с тем, что для операторов связи доминирование в столичном регионе прежде всего в части качества связи имеет огромное значение»,— добавляет она.

Столичный рынок для инфраструктурных операторов «очень важен, но труднодоступен», добавляет госпожа Архипкина: «Москва и область — крупнейший потребительский рынок страны, где наблюдается максимальная плотность абонентов и нагрузка на сети. Однако доступ на московский рынок сильно ограничен регуляторикой и градостроительными барьерами — сложные согласования, требования по экологии и визуальному облику. Поэтому покупка готового портфеля здесь — самый реалистичный способ наращивания присутствия». По ее словам, в долгосрочной перспективе инфраструктурные операторы в России будут двигаться к модели «tower-co 2.0 — управлению не только вышками, но и энергетикой, оптикой, микробазами, что приближает их к экосистемным игрокам цифровой инфраструктуры».

«Перспективы инфраструктурных операторов остаются умеренно позитивными прежде всего благодаря тренду на снижение ключевой ставки»,— говорит директор инвестбанка Aspring Capital Алексей Куприянов. Снижение ставки, объясняет он, «создает потенциал увеличения инвестиций в развертывание инфраструктуры операторов связи», а также снижает собственные расходы на обслуживание долга инфраструктурных операторов.

При этом потенциальным негативным фактором для инфраструктурных операторов может стать снижение темпов роста трафика, связанное в том числе с отключениями мобильного интернета. По данным Минцифры, за май—сентябрь 2025 года интернет-трафик в сетях мобильной связи показал незначительный рост — на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, добавляет господин Куприянов.

Алексей Жабин