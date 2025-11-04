В Черноземье 5 ноября будет облачно и сухо, от +2°C до +9°C

В среду, 5 ноября, в большинстве регионов Черноземья прогнозируется облачная погода без осадков. Температура будет варьироваться от +2°C до +9°C. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде в течение суток будет облачная погода, осадков не ожидается. Ночью температура составит до +4°C. Днем — до +9°C.

В Воронеже в течение суток синоптики обещают облачность, без осадков. Ночью температура опустится до +3°C. Днем — до +9°C.

В Курске ночью будет облачно, температура составит до +4°C, без осадков. Днем — облачно с прояснениями до +9°C, осадков не ожидается.

В Липецке ночью прогнозируют облачную погоду без осадков, до +3°C. Днем ожидается переменная облачность без осадков, до +9°C.

В Орле в течение суток погода будет облачной, осадков не ожидается. Ночью — +6°C. Днем — +9°C.

В Тамбове ночью будет облачно, без осадков. Температура опустится до +2°C. В дневное время ожидается облачность с прояснениями при +8°C, без осадков.

Мария Свиридова