Жители Ульяновской области за неделю отдали мошенникам 5 млн рублей

Во вторник, 4 ноября, в отделение полиции Димитровграда обратилась местная жительница 1947 года рождения, заявившая, что стала жертвой мошенничества, сообщило УМВД РФ по Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Полицейские установили, что 30 октября заявительница ответила на звонок, поступивший на стационарный телефон с неизвестного номера. Злоумышленник представился сотрудником медучреждения, сообщив о необходимости прохождения медицинского обследования, попросил пенсионерку продиктовать ее персональные данные. После того как женщина выполнила просьбу, ей позвонил уже другой мошенник, представившийся сотрудником военной прокуратуры, сообщил о том, что якобы мошенники, воспользовавшись персональными данными женщины, перечислили деньги с ее счетов неким иностранным вооруженным силам и обвинил женщину в пособничестве ВСУ. После этого мошенник убедил напуганную женщину в необходимости «задекларировать» личные сбережения. Следуя полученным инструкциям, пенсионерка обналичила все личные накопления в размере 1,2 млн руб., упаковала их и передала приехавшему «курьеру».

Всего, исходя из информационных сообщений УМВД, за прошлую неделю было семь случаев телефонного мошенничества. Чаще всего мошенники просили граждан сообщить направленный им в SMS некий код, сообщая в разных вариациях, что это для получения посылки от службы доставки, или за очередь на процедуры в поликлинику, или за подключение новых счетчиков электроэнергии. После этого граждан пугали, что мошенники взломали их аккаунт на «Госуслугах» и убеждали в необходимости перевести деньги на некий «безопасный счет», который и является счетом мошенников. В сумме за минувшую неделю жители Ульяновской области отдали мошенникам 4,7 млн руб.

Андрей Васильев