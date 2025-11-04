Cyberia Nova в День народного единства представила игру «Земский собор»

Российская студия Cyberia Nova презентовала игру «Земский собор», в которой события разворачиваются в период после Смутного времени. История в ней рассказана от лица казака Кирши — соратника Юрия Милославского.

«Презентация игры "Земский собор" в День народного единства — это символичное напоминание о том, что сила России всегда была в единстве ее народа»,— сказал креативный директор Cyberia Nova Сергей Русских.

В пресс-релизе, который получил «Ъ», указано, что создание игры поддержало АНО «Институт развития интернета». Продолжительность игры составляет 6-7 часов.