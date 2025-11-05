Китай режет по металлу

Фьючерсы на алюминий в начале ноября преодолели отметку в $2,9 тыс. за тонну, выше которой не поднимались с мая 2022 года. Росту цен способствуют опасения по поводу поставок, в том числе ожидания сокращения темпов роста производства в Китае. Но часть аналитиков считают, что котировки не задержатся на текущих уровнях без дополнительного сокращения выпуска алюминия в КНР и России.

Трехмесячный фьючерс на алюминий на Лондонской бирже металлов (LME) 3 ноября подорожал на 0,6%, до более $2,9 тыс. за тонну. В моменте котировки достигали этого значения в конце октября, но по итогам торгов корректировались до $2,88 тыс. за тонну. Последний раз алюминий на LME торговался выше $2,9 тыс. за тонну в мае 2022 года.

В аналитической компании BigMint рост цен на алюминий объясняют сохраняющимися опасениями по поводу поставок. В частности, американская компания Century Aluminium сообщила о решении сократить выпуск металла на исландском заводе на две трети из-за отказа электрооборудования. А Alcoa объявила о закрытии глиноземного завода в Квинане в Австралии. Ранее отмечались перебои с поставками алюминия с завода Novelis в США — крупном поставщике металла для автопрома (см. “Ъ” от 20 октября).

Кроме того, продолжают в BigMint, опасения по поводу дефицита на мировом рынке в ближайшей перспективе спровоцированы тем, что Китай — крупнейший производитель алюминия в мире — может превысить в 2025 году установленный лимит производства в 45 млн тонн. Таким образом, в 2026 году пространства для увеличения выпуска металла в стране не останется. Власти КНР, добавляют в BigMint, уже заявили о замедлении темпов роста производства цветных металлов на 2025–2026 годы с 5% до 1,5%.

По данным Международного института алюминия (IAI), в сентябре 2025 года мировое производство первичного металла сократилось на 3% месяц к месяцу, до 6,08 млн тонн. Год к году показатель снизился примерно на 0,9%. В Китае производство к августу также упало примерно на 3%, до 3,64 млн тонн, превысив уровень сентября 2024 года на 1,2%. В Европе, включая Россию, выпуск первичного алюминия снизился в сентябре в месячном сравнении на 2,7%, до 584 тыс. тонн, оказавшись на 0,17% больше, чем в сентябре 2024 года.

Как отмечают в BigMint, Китай в сентябре 2025 года увеличил импорт необработанного алюминия и изделий из него на 35,4% год к году, до 360 тыс. тонн. По итогам девяти месяцев закупки выросли на 5,7% в годовом сравнении, до 3,01 млн тонн, что отражает устойчивый внутренний спрос, указывают аналитики. Согласно Центру экономического прогнозирования Газпромбанка, поставки российского алюминия в КНР в январе—сентябре 2025 года выросли на 71% год к году. Объем отгрузок — более 1,7 млн тонн, следует из данных аналитиков.

В BigMint ожидают, что котировки алюминия в краткосрочной перспективе будут поддержаны сокращением мирового предложения при стабильном спросе. Но ряд других аналитиков уже прогнозируют коррекцию. Так, по оценкам Goldman Sachs, которые приводятся на платформе Aegis, цены на алюминий начнут снижаться в 2026 году по мере роста избытка предложения. По итогам четвертого квартала 2026 года в банке ожидают падение котировок на LME до $2,35 тыс. за тонну.

В БКС также считают, что на текущем уровне цены могут держаться недолго и для устойчивого роста и закрепления котировок на высоких уровнях России и Китаю необходимо сокращать производство, чтобы создать дополнительный дефицит. «Русал» в последней отчетности отмечал, что по итогам первой половины 2025 года рынок в целом находился в состоянии равновесия. За пределами Китая сохранялся профицит — около 1 млн тонн, в Китае — дефицит на уровне около 1,1 млн тонн, что поддерживало высокий интерес к импорту, указывала компания. Для самого «Русала», по мнению БКС, основными драйверами станут дальнейшее снижение ключевой ставки и возможное ослабление рубля.

Анатолий Костырев