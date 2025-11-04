Глава СКР затребовал доклад о нарушении прав жильцов в Самарской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал у руководителя следственного управления СКР по Самарской области Павла Олейника доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела о нарушении прав жильцов ветхого дома в селе Богатое Самарской области. Об этом во вторник, 4 ноября, сообщил Информационный центр СКР (ИЦ СКР).

Ведомство сообщает, что на единую многоканальную телефонную линию ИЦ СКР обратилась жительница Самарской области по вопросу длительного непризнания аварийным одного из многоквартирных домов в селе Богатое. Здание 1930-х годов постройки находится в непригодном состоянии: стены, фундамент и кровля частично разрушены, инженерные системы изношены. В результате в прошлом году семья заявительницы вынужденно переехала в малогабаритный частный дом. Обращения в компетентные органы результатов не принесли, говорится в сообщении ИЦ СКР.

По факту бездействия чиновников в региональном СУ СКР уже было возбуждено уголовное дело.

Исполнение поручения главы СКР поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Андрей Васильев