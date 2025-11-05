Единство за единственным исключением

День народного единства парламентские партии отметили не слишком массовыми, но идеологически выверенными мероприятиями. Лейтмотивом торжеств стал лозунг об особой значимости единения народов России в ее истории, а дополнительно партийцы заострили внимание на судьбоносности спецоперации в этом контексте. Традиционно проигнорировала праздничную дату 4 ноября лишь КПРФ, предпочтя ей грядущую годовщину Октябрьской революции.

ЛДПР собрала на митинг-концерт в Москве несколько сотен партийцев и сторонников. В дождливую погоду участники согрелись чаем и кашей, постреляли из лука и послушали патриотический концерт, на котором среди прочего впервые прозвучала песня «Президент, ты сердце страны» авторства одной из партийных активисток.

В официальной части представители руководства либеральных демократов как могли разъясняли собравшимся смысл праздника, обязательно подчеркивая значимость специальной военной операции (СВО) в связи с отмечаемой датой. «Это день, который в своей основе объединил разные эпохи: царскую, советскую и нынешнюю»,— указал, к примеру, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий в своем выступлении подчеркнул, что дата символизирует «особое единение русского народа, русских не по крови, а по духу». «Враги России должны уяснить раз и навсегда: нас не одолеть, тому подтверждением служит вся история России. В своем единении русские всегда били врагов, причем в их логове»,— сказал лидер либерал-демократов.

У «Единой России» за праздничную уличную активность отвечала «молодежка». Около 3 тыс. активистов «Молодой гвардии Единой России» (МГЕР) прошли шествием по парку Северного речного вокзала в Москве. «К мероприятию присоединились представители разных народностей в традиционных костюмах»,— лаконично сообщил официальный сайт партии. «Наша сила, сила нашей страны в дружбе и единстве между сотнями народов, которые населяют Россию»,— заверил председатель МГЕР Антон Демидов.

Похожие шествия единороссы провели в Санкт-Петербурге, Кирове, Великом Новгороде и других городах. Также в регионах были организованы приуроченные к дате спортивные турниры и иные тематические акции, связанные в том числе и с поддержкой СВО и ее участников. В частности, в рамках акции «Тепло для бойцов» участникам СВО были переданы зимние вещи (вязаные носки, шапки, свитеры), обогреватели и генераторы.

«Новые люди» в праздничном обращении рассказали, что «сила России — в людях, в нашей любви к своей Родине, в уважении к ее истории и культуре», и выразили убеждение, что праздник должен вдохновить россиян на «созидание, добрые дела и новые идеи». В Подмосковье, Костроме, Челябинске и Новосибирске партийцы разместили «интерактивные станции», где искусственный интеллект «переодевал» сфотографировавшихся горожан в выбранные ими национальные костюмы разных народов РФ.

Наконец, активисты «Справедливой России» в основном поддержали своим присутствием различные праздничные мероприятия в регионах. А лидер партии Сергей Миронов в своем видеообращении к сторонникам по случаю Дня народного единства выразил мнение, что «это хороший праздник», хотя, «может быть, еще не очень осознается». «Мы едины, помним героев нашего прошлого и гордимся нашими героями, которые в рамках СВО добиваются победы»,— сказал справоросс.

КПРФ в активностях 4 ноября, как обычно, не участвовала по принципиальным соображениям, поскольку намерена отметить ноябрьские праздники в традиционную для себя дату — годовщину Октябрьской революции 7 ноября.

Григорий Лейба