Путин: Россия, как и в 1612 году, защищает свой суверенитет

Президент Владимир Путин в День народного единства вручил госнаграды за вклад в укрепление единства нации. На церемонии он сказал, что сегодня Россия, как и в 1612 году, защищает достоинство и свой суверенитет. Президент также поздравил россиян с Днем народного единства.

«Сохраняя традиции, мы мирным, созидательным и ратным трудом защищаем суверенитет, честь и достоинство родной России … Ценность нашего единства неоспорима. Мы умеем "смыкать ряды" для решения общих задач, перед лицом глобальных вызовов и угроз»,— сказал Владимир Путин (цитата по сайту Кремля). Он также поблагодарил патриарха Московского и всея Руси Кирилла за вклад в укрепление нации.

Вручение наград проходит в Екатерининском зале Кремля. Президент уточнил, что их получают лауреаты, премии которым были присуждены в последние несколько лет. Среди них Владимир Путин отметил Наталью Виртуозову, Павла Дорошенко и Алексея Жарича. По его словам, во многом благодаря им появился «уникальный по масштабу и значимости проект» — международная выставка «Россия».

На церемонии также присутствуют «яркие представители интеллектуальных, творческих, деловых кругов разных государств». Награды получили глава Международного движения русофилов в Италии Элизео Бертолази, генконсул России в Израиле Амин Сафия, немецкий пианист Юстус Франц.