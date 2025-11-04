Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Путин: Россия, как и в 1612 году, защищает свой суверенитет

Путин поздравил россиян с Днем народного единства

Президент Владимир Путин в День народного единства вручил госнаграды за вклад в укрепление единства нации. На церемонии он сказал, что сегодня Россия, как и в 1612 году, защищает достоинство и свой суверенитет. Президент также поздравил россиян с Днем народного единства.

«Сохраняя традиции, мы мирным, созидательным и ратным трудом защищаем суверенитет, честь и достоинство родной России … Ценность нашего единства неоспорима. Мы умеем "смыкать ряды" для решения общих задач, перед лицом глобальных вызовов и угроз»,— сказал Владимир Путин (цитата по сайту Кремля). Он также поблагодарил патриарха Московского и всея Руси Кирилла за вклад в укрепление нации.

Вручение наград проходит в Екатерининском зале Кремля. Президент уточнил, что их получают лауреаты, премии которым были присуждены в последние несколько лет. Среди них Владимир Путин отметил Наталью Виртуозову, Павла Дорошенко и Алексея Жарича. По его словам, во многом благодаря им появился «уникальный по масштабу и значимости проект» — международная выставка «Россия».

На церемонии также присутствуют «яркие представители интеллектуальных, творческих, деловых кругов разных государств». Награды получили глава Международного движения русофилов в Италии Элизео Бертолази, генконсул России в Израиле Амин Сафия, немецкий пианист Юстус Франц.

День народного единства

Участники исторической реконструкции Смутного времени на территории кинопарка «Москино»

Участники исторической реконструкции Смутного времени на территории кинопарка «Москино»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Мастер-класс по штыковому бою

Мастер-класс по штыковому бою

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Площадка исторической реконструкции, посвященная событиям Отечественной войны 1812 года

Площадка исторической реконструкции, посвященная событиям Отечественной войны 1812 года

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Участники исторической реконструкции Смутного времени

Участники исторической реконструкции Смутного времени

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Мастер-класс по стрельбе

Мастер-класс по стрельбе

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Участники исторической реконструкции времен Отечественной войны 1812 года

Участники исторической реконструкции времен Отечественной войны 1812 года

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Реконструкция Отечественной войны 1812 года

Реконструкция Отечественной войны 1812 года

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Выставка реконструкции, посвященная событиям Великой Отечественной войны

Выставка реконструкции, посвященная событиям Великой Отечественной войны

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Крестный ход в Казани

Крестный ход в Казани

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

В крестном ходе в Казани приняли участие 7 тыс. человек

В крестном ходе в Казани приняли участие 7 тыс. человек

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл во время крестного хода

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл во время крестного хода

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Участники крестного хода в Казани

Участники крестного хода в Казани

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Крестный ход в Казани

Крестный ход в Казани

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Акция «Хоровод» в Нижнем Новгороде

Акция «Хоровод» в Нижнем Новгороде

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин  /  купить фото

Участник акции «Хоровод»

Участник акции «Хоровод»

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин  /  купить фото

Акция «Хоровод» в Нижнем Новгороде

Акция «Хоровод» в Нижнем Новгороде

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин  /  купить фото

Шествие со 100-метровым российским триколором в Нижнем Новгороде

Шествие со 100-метровым российским триколором в Нижнем Новгороде

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Волонтеры в Нижнем Новгороде

Волонтеры в Нижнем Новгороде

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Празднование Дня народного единства в Нижнем Новгороде

Празднование Дня народного единства в Нижнем Новгороде

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Торжественный митинг у памятника Минину и Пожарскому в Нижнем Новгороде

Торжественный митинг у памятника Минину и Пожарскому в Нижнем Новгороде

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Участники митинга, посвященного Дню народного единства

Участники митинга, посвященного Дню народного единства

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Празднование Дня народного единства в Нижнем Новгороде

Празднование Дня народного единства в Нижнем Новгороде

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий на праздничном митинге

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий на праздничном митинге

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Крестный ход в Волжском

Крестный ход в Волжском

Фото: Коммерсантъ / Юрий Самодуров  /  купить фото

Звонарь во время крестного хода в Волжском

Звонарь во время крестного хода в Волжском

Фото: Коммерсантъ / Юрий Самодуров  /  купить фото

Военнослужащие во время крестного хода в Волжском

Военнослужащие во время крестного хода в Волжском

Фото: Коммерсантъ / Юрий Самодуров  /  купить фото

Епископ Калачевский и Палласовский Иоанн

Епископ Калачевский и Палласовский Иоанн

Фото: Коммерсантъ / Юрий Самодуров  /  купить фото

Участники крестного хода в Волжском

Участники крестного хода в Волжском

Фото: Коммерсантъ / Юрий Самодуров  /  купить фото

Волжский крестный ход

Волжский крестный ход

Фото: Коммерсантъ / Юрий Самодуров  /  купить фото

Участники исторической реконструкции, посвященной событиям Смутного времени

Участники исторической реконструкции, посвященной событиям Смутного времени

Фото: Коммерсантъ / Юрий Самодуров  /  купить фото

