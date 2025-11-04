В России продолжает расти заболеваемость гриппом

На прошлой неделе грипп выявили у 1513 россиян — об этом в традиционном отчете сообщил Роспотребнадзор. В ведомстве отметили, что число больных гриппом постоянно увеличивается: в частности, за прошедшие семь дней заболели в два раза больше людей, чем неделей ранее. При этом в целом заболеваемость ОРВИ и гриппом находится на сезонном уровне, подчеркнули в надзорной службе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По данным наблюдений за последние четыре недели, в структуре заболеваемости преобладают штаммы гриппа A (H3N2). Выявляемые вирусы гриппа «полностью соответствуют вакцинным штаммам». В рамках всероссийской кампании по вакцинации от гриппа привито уже 53,3 млн человек, заявили в Роспотребнадзоре.

Заболеваемость COVID-19 не растет, констатировали в ведомстве. Как и неделей ранее, в стране за прошедшие семь дней выявили 7,2 тыс. случаев коронавируса.

В Роспотребнадзоре напомнили, что прививаться от гриппа необходимо ежегодно, поскольку вирусы гриппа постоянно мутируют, появляются измененные и новые штаммы. Вакцинация, отметили в ведомстве, является самым надежным способом защиты от тяжелого течения заболевания и серьезных осложнений. Профилактические прививки в первую очередь рекомендуются лицам с высоким риском развития осложнений.

Наталья Костарнова