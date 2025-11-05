В Черноземье 6 ноября будет облачно и сухо, от +2°C до +9°C

В четверг, 6 ноября, во всех регионах Черноземья прогнозируется облачная погода без осадков. Температура будет варьироваться от +2°C до +9°C. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде ночью прогнозируется облачность с прояснениями, без осадков, при +3°C. Днем — переменная облачность, воздух прогреется до +8°C.

В Воронеже ночью будет малооблачно при +3°C, без осадков. Днем возможна облачность с прояснениями при +8°C.

В Курске ночью синоптики обещают малооблачную погоду. Температура опустится до +3°C. В дневное время прогнозируется облачность при +8°C.

В Липецке ночью ожидается малооблачная погода без осадков, температура составит до +3°C. Днем будет облачно и сухо, температура поднимется до +8°C

В Орле ночью ожидается переменная облачность при +4°C. Днем тоже будет облачно при +9°C.

В Тамбове ночью синоптики обещают малооблачную погоду при +2°C. Днем ожидается облачность, до +8°C.

Мария Свиридова