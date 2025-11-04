Крупнейший пермский отель оштрафован за нарушение правил пожарной безопасности

Арбитражный суд Пермского края оштрафовал ООО «Пермтурист» (управляет крупнейшей в регионе гостиницей «Урал») по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ (Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением). С заявлением о привлечении общества к административной ответственности в арбитраж обратилось ГУ МЧС по региону.

Как следует из документов суда, в июле текущего года управление провело проверку в здании гостиницы на ул. Ленина, 58 в ходе которой были установлены факты нарушения требований пожарной безопасности. Они связаны с с эксплуатацией автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Последняя, по данным проверяющих, находилась в неработоспособном состоянии. Так, в акте проверки указано, в том числе, что «Пермтурист» не представил проектную документацию на сигнализацию и систему оповещения. Кроме того, звуковые сигналы системы оповещения не обеспечивают должной мощности звука, а часть ретрансляторов расположены с нарушением техрегламента.

Представитель ООО указанные факты не отрицал, но обращал внимание, что большинство нарушений уже устранены. В итоге суд оштрафовал «Пермтурист» на 100 тыс. руб., учтя в качестве смягчающего обстоятельства действия по устранению нарушений.

Стоит отметить, что в прошлом году МЧС добивалось из-за нарушений пожарной безопасности прекращения действия лицензии общества на на деятельность по монтажу, техобслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. Тогда суд в удовлетворении указанных требований отказал.