Путин ввел штрафы за неисполнение решений по противодействию экстремизму

Президент Владимир Путин подписал закон о штрафах в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб. за неисполнение решений, которые принимает комиссия по противодействию экстремизму. Наказание предусмотрено для должностных лиц, которые работают в органах исполнительной власти и местного самоуправления.

Текст закона подготовило правительство. Документ усиливает контроль за исполнением решений комиссии по противодействию экстремизму на федеральном, региональном и местном уровнях. Помимо штрафа должностным лицам также грозит отстранение от работы в органах власти на срок от одного года до трех лет.

Межведомственная комиссия по противодействию экстремизму существует с 2011 года. В ее состав входят руководители 18 федеральных ведомств.