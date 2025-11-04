Путин подписал закон, упрощающий и ускоряющий капремонт

Президент России Владимир Путин подписал закон, который упрощает и ускоряет процедуру изменения способа формирования фонда капитального ремонта в многоквартирных домах (МКД). Документ опубликован на официальном сайте правовых актов и уже вступил в силу.

Нововведение конкретизирует момент вступления в силу решения общего собрания собственников жилых и нежилых помещений об изменении порядка создания фонда капитального ремонта. Теперь юридическая сила этого решения наступает с момента его получения региональным оператором или владельцем специального счета, а не с момента направления, как было раньше. Это изменение устраняет правовую неопределенность, связанную с определением даты, и сокращает срок перехода на новый способ формирования фонда.

Также законом расширяется перечень лиц, имеющих право запрашивать информацию о движении средств на специальном счете для капремонта. Теперь к ним относятся региональный оператор и новый владелец специального счета, назначаемый решением общего собрания собственников или местного органа власти. Банки и владельцы счетов обязаны предоставлять по запросу сведения об общей сумме поступлений, остатке средств и всех операциях по счету.