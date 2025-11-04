Европейский авторынок оживился

Европейский авторынок начинает восстанавливаться. В 2025 году крупнейшие компании теряли прибыль на фоне торговых войн США и Китая. Оживление рынка прогнозирует Bloomberg. По оценкам агентства, индекс автомобильной промышленности Stoxx Europe 600 будет стремительно расти в следующие два года. А в этом году показатели на рынке акций прошли низшую точку. Например, акции Stellantis, которая владеет марками Jeep, Opel и Peugeot, за год упали на 30%. В 2025-м концерн увеличил расходы и приостановил производство на нескольких заводах. Porsche, которая принадлежит немецкому Volkswagen, четыре раза за год сокращала прогнозы по прибыли. А компания Renault признала убыток в €9,5 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stellantis / Handout / Reuters Фото: Stellantis / Handout / Reuters

В 2026 году ситуация может измениться. Volkswagen отмечал позитивные сигналы после переговоров Дональда Трампа и Си Цзинпина, источники Bloomberg уже сообщали о возобновлении поставок чипов Nexperia из Китая. Оптимизм европейского рынка подпитывает и рост продаж автомобилей, говорит автоэксперт Олег Мосеев. Однако говорить о полноценном оживлении пока рано, отмечает собеседник “Ъ FM”: «Нужно различать корпоративный и кризис в продажах, который Европа прошла в 2024 году.

В 2025-м большинство рынков показали рост, но при этом часть компаний ушли в минус с точки зрения прибыли. Volkswagen в третьем квартале этого года зафиксировали больше €1 млрд убытков. Возможно, появился оптимизм на фоне восстановления европейского рынка в штуках, но вропейские компании зарабатывают не только в ЕС, но и на других рынках. Тот же Volkswagen показал фантастический результат на аргентинском рынке. В Китае VAG находится под давлением, поэтому шампанское пока можно убрать подальше.

От чего европейский рынок пострадал в первую очередь? Ситуация с Китаем, с Америкой, прежде всего пошлины со стороны США, который бьют по доходности европейских производителей в Америке. Поднимать цены из-за пошлин они не могут, конкурентная борьба не позволяет, поэтому приходится за свой счет компенсировать. Европа оказалась зависимой от внешних поставщиков, в первую очередь именно КНР, который является крупнейшим производителем чипов и аккумуляторов электрокаров.

Ккак европейцы собираются эти проблемы решать? Было письмо ассоциации производителей Европейской комиссии, где они перечисляли то, что они хотели бы. В первую очередь — это пересмотр Еврокомиссией планов по электрификации транспорта в ЕС и разрешение и дальше производить автомобили с ДВС. И, естественно, им нужно решать проблемы с пошлинами, с поставкой и производством аккумуляторов на территории Евросоюза».

Вместе с этим немецкие концерны ожидают новые субсидии от правительства, пишет Bloomberg. Власти Германии предварительно согласовали €3 млрд на производство электромобилей, их компаниям могут выделить до 2029 года. В полной мере проблемы европейского авторынка это не решит, говорит главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков: «Все дело в давлении "зеленых", и оно не уменьшается. Плюс китайские производители электромобилей. Почему-то считается, что они в Европе пока еще не очень сильны, но судя по статистике за последние девять месяцев, их электрокаров продается изрядное количество.

Нельзя сказать, что в 2026-м европейский автомобильный рынок пойдет вверх. Но год будет сложным, многим компаниям придется пересматривать свой модельный портфель и ценовую политику. Скорее всего, немецкие автопроизводители начнут оказывать давление на правительство. Если они не избавятся от давления "зеленых", не предпримут что-то с энергоносителями, то 2026 год окажется некоторых компаний просто катастрофическим. Им нужно всем вместе решать, слезать с "зеленой" электромобильной иглы или нет.

Уже сейчас многие производители заявляют, что возвращают в производство бензиновые двигатели или, по крайней мере, не будут их снимать, а также смотрят в сторону гибридизации. Стало понятно: направление на развитие электрокаров, которое взяли пять лет назад, не то чтобы катастрофическое, но оно неправильное, потому что никто не подумал о покупателе. Не в каждом домохозяйстве Европы можно подключить электромобиль к зарядке, мощность, которую провели к домам, не позволяет его заряжать. Вот это сейчас должны переварить в своих головах и автопроизводители, и законодатели, и покупатели. И всем вместе им придется каким-то образом противостоять Китаю, который строит свои заводы в Турции, в Венгрии. КНР все равно заходит на европейский рынок постепенно, не мытьем, так катаньем».

С 2020 года Евросоюз пытается сократить выбросы углерода и ввел для автопроизводителей штрафы за превышение установленного уровня. К концу 2025-го общий размер штрафа может вырасти до €3,5 млрд.

Егор Парфенов