В закрытой из-за кишечной инфекции ульяновской гимназии возобновятся занятия

Гимназия №30 Железнодорожного района Ульяновска с 5 ноября начнет работу в прежнем режиме. Об этом «Ъ-Волга» сообщила зампред правительства Ульяновской области Анна Тверскова.

По словам вице-премьера, все необходимые противоэпидемические мероприятия, дезинфекция, проведены. Анализы показали, что причиной острого кишечного расстройства гимназистов была норовирусная инфекция. Заболевшие сотрудники (повар и двое сотрудников гимназии) пока от работы отстранены. Из госпитализированных в детскую областную больницу двоих гимназистов одного уже выписали, второго выпишут в среду, 5 ноября.

Как ранее сообщал «Ъ-Волга», в четверг прошлой недели в ульяновской гимназии №30 произошло массовое заболевание детей кишечной инфекцией. За медицинской помощью обращались семеро детей, двоих из них госпитализировали. Решением правительственной комиссии с участием управления Роспотребнадзора было организовано санитарно-эпидемиологическое расследование, деятельность гимназии и поставщика питания приостановлена до окончательных выводов расследования. Проверку исполнения санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства об охране здоровья несовершеннолетних начала прокуратура, доследственную проверку соблюдения требований законодательства должностными лицами гимназии и сотрудниками поставщика питания организовало региональное следственное управление СКР, глава СКР Александр Бастрыкин поставил ход проверки на контроль центрального аппарата ведомства. Сенатор от Ульяновской области Айрат Гибатдинов направил прокурору Ульяновской области Андрею Теребунову обращение, в котором просит провести тщательную проверку ООО «Комбинат социального питания» (компания зарегистрирована в Ярославле), имеющего доминирующее положение на рынке соцпитания в учебных заведениях и учреждениях здравоохранения.

По словам Анны Тверсковой, пока поставку питания продолжит «Комбинат социального питания» до окончательных выводов Роспотребнадзора и СУ СКР. В следственном управлении СКР «Ъ-Волга» сказали, что проверка продолжается.

Андрей Васильев