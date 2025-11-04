Аппетиты преступников падают

Французский преступный мир, похоже, живет по принципу «куда конь с копытом — туда и рак с клешней». Менее чем через две недели после сенсационного ограбления Лувра, откуда были вынесены драгоценности короны на сумму €88 млн, воры пробрались в магазин Swarovski на улице Ренн и унесли украшений на €200 тыс. Никакого уважения к профессии, сокрушается корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Charles Platiau / Reuters Фото: Charles Platiau / Reuters

Пятничным утром, 31 октября, одна из сотрудниц бутика Swarovski на улице Ренн, в самом сердце респектабельного шестого округа Парижа, столкнулась с неприятным сюрпризом. За дверью магазина ее ждали разбитые витрины и выпотрошенная касса.

По данным полиции, кража произошла в ночь на пятницу. Злоумышленники взломали замок входной двери и проникли внутрь, освободив магазин от всего ценного, что находилось в зале.

Украдены были все изделия, выставленные в витринах: серьги, кольца, ожерелья, наборы украшений, а также часы из лимитированных коллекций.

Магазин закрывается около 19:45, а открывается в 11:00, в этом промежутке и произошло ограбление. Никто из жильцов соседних домов не поднял тревогу и не сообщил о подозрительных звуках: улица Ренн оживлена даже ночью и звуки за закрытыми витринами могли легко затеряться среди привычных городских шумов.

Парижские ювелирные дома, притягивая не только верных клиентов, но и преступников, не раз становились мишенью дерзких налетчиков. Так, бутик Bvlgari на Вандомской площади уже пережил два ограбления: одно в сентябре 2021 года, другое весной 2023-го. На другом конце той же площади в 2016 году грабители вынесли украшения из знаменитого бутика Chopard. А в июне 2024-го преступники на автомобиле протаранили витрины Chanel на авеню Монтень, неподалеку от Елисейских Полей.

Во всех этих случаях ущерб исчислялся миллионами евро: преступники отправлялись в тюрьму, добыча оставалась ненайденной, а убытки покрывали страховщики.

В случае с бутиком Swarovski ущерб составляет около €200 тыс.— это ориентировочная стоимость похищенных украшений и часов в случае их перепродажи. Цены на ювелирные изделия австрийской марки Swarovski, известной своими искусственными бриллиантами, колеблются в основном в пределах нескольких сотен и лишь изредка достигают нескольких тысяч евро. Часы стоят не более €700. Продавать украденное придется в виде готовых изделий, поскольку сами по себе искусственные камни не представляют интереса для перекупщиков.

Корреспондент “Ъ” не чувствует себя вправе критиковать художественный вкус злоумышленников, хотя рядом с бутиком Swarovski расположены Rolex и Tudor, Montblanc и Dinh Van.

Возможно, определяя цель налета, воры руководствовались информацией о том, что работа обещает быть простой: в магазине не работали ни сигнализация, ни камеры видеонаблюдения, которые были лишь муляжами. Словом, бутик Swarovski был защищен от воров даже хуже Лувра.