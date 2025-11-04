Посольство России в Италии выразило протест из-за антироссийской кампании в итальянских СМИ, начавшейся после заявлений Марии Захаровой. Советник-посланник Михаил Российский разъяснил позицию Москвы в Министерстве иностранных дел Италии.

В посольстве подчеркнули, что антироссийская кампания началась из-за озабоченности Марии Захаровой недофинансированием культурного наследия Италии. Российская сторона считает эти обвинения грубыми и омерзительными.

Также представители посольства отметили, что итальянское ведомство настаивало на встрече 4 ноября, в День народного единства. Это было воспринято как нетактичный шаг, поскольку встреча не имела срочности.

Накануне Мария Захарова заявила, что Италию ждут экономические последствия из-за поддержки Украины. Это заявление было сделано после обрушения башни Торре деи Конти в Риме, где проводились реставрационные работы. В результате обвала есть пострадавшие.