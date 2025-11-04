«Сибирь» потерпела восьмое поражение подряд в чемпионате КХЛ

ХК «Сибирь» уступил «Торпедо» по буллитам в матче КХЛ. Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу нижегородцев (0:1,1:1,2:2).

В составе новосибирской команды три шайбы забили Оскар Булавчук, Иван Чехович и Александр Першаков. Для «Сибири» это поражение стало восьмым подряд.

На данный момент новосибирцы с 17 очками в 22 играх занимают 10-е место в конференции Восток турнирной таблицы КХЛ. В следующем матче «Сибирь» встретится с ЦСКА 8 ноября .

Александра Стрелкова