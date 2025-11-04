В Челнах на ремонт муниципальных зданий выделят 25,8 млн рублей

В Набережных Челнах направят 25,8 млн руб. на ремонт муниципальных зданий. Соответствующие тендеры опубликованы на сайте госзакупок.

Больше половины суммы направят на ремонт МАУ «Дирекция городского хозяйства» — 19,4 млн руб., еще 3,4 млн — на ремонт лицея-интерната № 84 имени Гали Акыша, 2 млн руб. — на ремонт школы № 35. Меньше всего обойдутся работы в гимназии № 29 (711,8 тыс. руб.).

Подрядчик обязан приступить к работам в течение трех рабочих дней после подписания договора и завершить их в срок до 20 дней.

Заказчиком выступает Исполнительный комитет города.

Анна Кайдалова