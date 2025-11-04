Глава СКР поручил ускорить следствие о невыдаче лекарств инвалиду в Ульяновске

Председатель Следственного комитета России поручил руководителю следственного управления СКР по Ульяновской области Сергею Михайлову ускорить расследование уголовного дела о ненадлежащем медицинском обеспечении ребенка-инвалида в Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Об этом сообщил Информационный центр СКР, пояснив, что в ведомство обратилась жительница Ульяновской области, «выразившая несогласие» с ходом расследования уголовного дела по нарушению прав на лекарственное обеспечение ее 16-летнего сына-инвалида. Отмечается, что с 2022 года мальчику предоставлялся лекарственный препарат, применение которого необходимо на постоянной основе. С февраля этого года подростку вместо рецепта на этот препарат стали выдавать рецепт на получение аналога. Однако прием аналога повлек ухудшение состояния здоровья подростка. Несмотря на обращения женщины в профильные структуры, до настоящего времени мер к замене медикамента не принято, отмечает ИЦ СКР.

Ранее, в августе 2025 года, в связи с этой проблемой по поручению главы СКР региональное следственное управление СКР возбудило уголовное дело.

Александр Бастрыкин поручил Сергею Михайлову «принять меры к обеспечению несовершеннолетнего необходимым лекарственным препаратом» и затем представить доклад о причинах необеспечения лекарствами и о виновных в нарушении прав подростка.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Андрей Васильев