Чем известен бывший вице-президент США Дик Чейни

4 ноября скончался бывший вице-президент США Дик Чейни. Карьера одного из самых заметных американских политиков начала 2000-х годов — в справке “Ъ”.

Фото: J. Scott Applewhite / AP Дик Чейни

Ричард Брюс (Дик) Чейни родился 30 января 1941 года в Линкольне (штат Небраска). Окончил Университет Вайоминга со степенями бакалавра и магистра политических наук, после чего начал карьеру в политике как ассистент конгрессмена-республиканца Уильяма Штайгера. В начале 1970-х годов работал в администрации президента Ричарда Никсона, затем занял пост заместителя руководителя аппарата Белого дома. В 1975–1977 годах — руководитель аппарата президента Джеральда Форда.

В 1979 году был впервые избран в Палату представителей от штата Вайоминг, переизбирался шесть раз подряд, входил в руководящие органы фракции республиканцев. В 1989–1993 годах занимал пост министра обороны США в администрации Джорджа Буша-старшего, курировал военную операцию «Буря в пустыне» против Ирака после его вторжения в Кувейт. С 1995 года — исполнительный директор энергетического холдинга Halliburton.

В 2001 году стал вице-президентом при Джордже Буше-младшем, занимал эту должность до 2009 года. На своем посту курировал внешнюю политику и оборонную стратегию США после терактов 11 сентября 2001 года. Активно поддерживал вторжение в Ирак в 2003 году, выступал за расширение полномочий американских спецслужб и силовых ведомств. Компания Halliburton получила многие выгодные подряды в Ираке, из-за чего критики обвиняли Чейни в том, что он убедил Джорджа Буша начать войну в Ираке в интересах крупных нефтяных компаний. Являлся одним из наиболее влиятельных политиков в Вашингтоне, считался серым кардиналом администрации Буша-младшего за то влияние, которое оказывал на президента.

После ухода из Белого дома продолжил публичную деятельность как автор мемуаров и книг. Критически относился к современной Республиканской партии и Дональду Трампу, поддерживал Камалу Харрис на президентских выборах 2024 года.

Считается одной из самых противоречивых фигур в новейшей американской истории, неоднократно критиковался за поддержку пыток, прослушивания телефонных разговоров Агентством национальной безопасности и кампанию по борьбе с терроризмом.

Женат, имеет двух дочерей, одна из которых, Лиз Чейни, также занимала пост члена Палаты представителей США.