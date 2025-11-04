На транспортное обслуживание «Татэнергосбыта» выделят 269,8 млн рублей

На транспортное обслуживание филиалов компании «Татэнергосбыт» в Татарстане выделят 269,8 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Машины поставят для Казанского, Альметьевского, Бугульминского, Буинского, Елабужского, Камского, Набережночелнинского, Приволжского и Чистопольского отделов.

Для перевозок предусмотрены легковые автомобили разных классов — седаны, внедорожники, универсалы и фургоны. Услуги будут предоставляться с января по декабрь 2026 года. Заказчиком выступает АО «Татэнергосбыт».

Анна Кайдалова