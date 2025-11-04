Суд счел Долину не осознававшей своих действий во время продажи квартиры
Народная артистка России Лариса Долина не осознавала своих действий, когда продавала свою московскую квартиру по указаниям мошенников. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на решение суда по иску певицы о возврате ее жилья.
Лариса Долина
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Согласно документам в распоряжении агентства, госпожа Долина считает предварительный договор и договор купли-продажи недействительными, поскольку они были заключены «под влиянием заблуждения». Согласно пунктам Гражданского кодекса РФ суд принял доводы певицы и признал сделку недействительной. Стоимость проданной госпожой Долиной квартиры составляет 112 млн руб., пишет ТАСС.
По делу о похищении квартиры и денег у Ларисы Долиной проходят четыре человека. По версии следствия, с апреля по июль 2024 года фигуранты похитили у певицы 175,1 млн руб. Также они лишили ее прав на квартиру в Москве. С учетом банковских комиссий ущерб превысил 317 млн руб. Квартиру успела купить 34-летняя мать-одиночка Полина Лурье, но госпожа Долина через суд вернула права на собственность. Первую жалобу госпожи Лурье суд отклонил.