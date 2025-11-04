4 тысячи уральцев приняли участие в крестном ходе

В крестном ходе, посвященном Дню Казанской иконы Божией матери, который прошел четвертого ноября, предварительно, участвовали 4,5 тыс. уральцев, сообщили в telegram-канале Екатеринбургской епархии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал Екатеринбургской епархии Фото: telegram-канал Екатеринбургской епархии

Среди участников молитвенного шествия были — заместитель губернатора Василий Козлов, директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев и Атаман Оренбургского войскового казачьего общества Игорь Цыганов.

«Сегодня праздник, государственный праздник. Мы вспоминаем прошлые события: 400 лет назад, смутное время, явление Иконы Божьей матери и спасение Москвы и страны. И думаем про сегодня. Нам сегодня надо спасать страну. Вокруг кого объединиться? Мы видим, что наш Патриарх, наш Президент сегодня объединяются вокруг веры, Церкви и иконы Казанской. Поэтому и нам стоит следовать этим путем, и наше единство будет вокруг Бога», — подчеркнул Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

Кроме этого, сегодня открылась фотовыставка «Литургия с Патриархом», подготовленная к 15-летию интронизации Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла. На территории экспозиции представлены 300 фотографий и видео, сделанных за 15 лет на богослужениях с его участием.

«Открытие выставки «Литургия с Патриархом» важно и символично в современных условиях, когда наш народ ведет непримиримую борьбу за сохранение своих цивилизационных основ, приверженности незыблемым нравственным принципам, глубокого уважения и бережного отношения к исторической памяти», — отметили в Екатеринбургской епархии.

Артем Путилов