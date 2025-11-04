Ульяновская команда вошла в число победителей ралли-рейда «Тихий Дон»

Команда из Ульяновска «ГАЗ Рейд Спорт» заняла второе место в командном зачете в бахе (вид укороченного ралли-рейда, до 1200 км) «Тихий Дон», сообщило ГУ МЧС по Ульяновской области.

Баха «Тихий дон» — шестой этап Чемпионата России по ралли-рейдам и второй этап Чемпионата России по моторалли проходила в станице Вешенской Ростовской области.

Два экипажа ульяновской команды «ГАЗ Рейд Спорт» завоевали первое и второе места в категории «Рейд-спорт». Входящий в состав экипажей-победителей Александр Семенов, пришедший первым к финишу вместе со своим партнером Дмитрием Охотниковым, вне гоночных состязаний работает водителем пожарной машины первой пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Ульяновской области, отмечает ведомство. Александр Семенов отметил, что им помогла дождливая погода, и обилие грязи дало возможность экипажу на спортивной машине «Газель NN» показать свое превосходство в таких условиях.

