В Менделеевске отреставрируют здание краеведческого музея за 98,3 млн рублей

В Менделеевске проведут ремонтно-реставрационные работы здания Краеведческого музея. На реализацию проекта направят 98,3 млн руб., следует из данных, опубликованных на сайте госзакупок.

Контракт включает строительно-монтажные и отделочные работы, установку деревянных панелей, систем отопления, вентиляции, водоснабжения и канализации, а также благоустройство территории. На строительно-монтажные работы предусмотрено 83,1 млн руб., стоимость оборудования составит около 576 тыс. руб., еще 14,6 млн руб. заложено на выплату НДС.

Менделеевский краеведческий музей основан в 1991 году. В экспозиции музея представлены материалы об истории химической промышленности, жизни купцов и развитии промышленности края в XIX–XX веках.

Заказчиком выступает ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан».

Анна Кайдалова