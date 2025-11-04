Бывший формальный глава Северной Кореи Ким Ён Нам умер в возрасте 97 лет

Бывший председатель Президиума Верховного народного собрания Северной Кореи Ким Ён Нам скончался 3 ноября в возрасте 97 лет. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Причиной смерти стало онкологическое заболевание. Похороны пройдут с государственными почестями, а в комиссию по организации церемонии вошел лидер КНДР Ким Чен Ын, который лично прибыл на траурное мероприятие и возложил венок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Marco Bello / Reuters Фото: Marco Bello / Reuters

Ким Ён Нам родился в 1928 году в Пхеньяне. В период с 1946 по 1959 год он учился в Советском Союзе, в Томском и Ростовском государственных университетах на историческом факультете. С 1963 по 1967 год господин Ким был первым заместителем министра иностранных дел Северной Кореи. В 1970 году он был избран членом Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК), а с 1978-го входил в состав Политбюро партии.

С декабря 1983 по сентябрь 1998 года Ким Ён Нам занимал пост премьера Административного совета КНДР и одновременно руководил министерством иностранных дел страны. В 1998 году он стал председателем Президиума Верховного народного собрания — согласно конституции КНДР, это высшая должность в государстве. На этом посту господин Ким оставался до 2019 года.

В период своей политической карьеры Ким Ён Нам неоднократно представлял Северную Корею на международных мероприятиях. В 2018 году он посещал чемпионат мира по футболу в Москве и зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане (Южная Корея). Кроме того, в 2014 году он участвовал в церемонии открытия Олимпиады в Сочи, а в 2008 году — в Пекине.