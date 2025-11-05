Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Умер Дик Чейни

В возрасте 84 лет умер 46-й вице-президент США Дик Чейни — к сегодняшнему дню практически забытый американский политик, который в свой звездный час был вторым лицом в Вашингтоне. Он стал вице-президентом в администрации президента-республиканца Джорджа Буша-младшего, возглавившей Америку на рубеже двух столетий. Это было время, вобравшее в себя немало предельно драматических событий, включая теракты 11 сентября и войны в Афганистане и Ираке.

Дик Чейни и Джордж Буш-младший в 2007 году

Дик Чейни и Джордж Буш-младший в 2007 году

Фото: Larry Downing / File Photo / Reuters

Дик Чейни и Джордж Буш-младший в 2007 году

Фото: Larry Downing / File Photo / Reuters

До прихода в Белый дом Дик Чейни, начинавший свой путь в большой политике при президенте Никсоне, успел поработать министром обороны в администрации президента Буша-старшего во времена первой иракской войны. Уже тогда, в эпоху операции «Буря в пустыне», он стал формироваться как яркий представитель республиканского истеблишмента.

Более того, многочисленные источники свидетельствуют о том, что Дик Чейни был не просто видным неоконсерватором, сторонником ставки на силовые решения конфликтов, но также лоббистом интересов крупного бизнеса, учитывая, что до прихода в Белый дом он руководил компанией Halliburton.

Чем известен бывший вице-президент США Дик Чейни

Отношения Буша-младшего и Дика Чейни были процессом взаимообмена, имевшего для каждого из них жизненно важное значение. Выполняя политические установки своего шефа, Чейни при этом одновременно сформировал в Белом доме свой теневой центр силы, оказывавший ответное влияние на президента.

После падения режима талибов в Афганистане Дик Чейни стал одним из главных сторонников вторжения США в Ирак в 2003 году с целью свержения Саддама Хусейна, утверждая, что Багдад обладает оружием массового поражения и поддерживает контакты с террористической группировкой «Аль-Каида» (запрещена в РФ).

Афанасий Сборов

«Серый кардинал» американской политики

Вице-президент Дик Чейни в 2007 году

Дик Чейни на охоте, 2002 год

С кандидатом в президенты США Джорджем Бушем-младшим в 2000 году

На церемонии присвоения новому авианосцу ВМС США имени президента Джеральда Форда, 2007 год

С кандидатом в президенты США Бараком Обамой и его женой Мишель в 2008 году

С королевой Великобритании Елизаветой II во время ее официального визита в США, 2007 год

На инаугурации Дональда Трампа в 2017 году

С сенатором Джо Байденом, у которого Дик Чейни принял присягу, 2009 год

