В Татарстане закупят антибиотики на 10,3 млн рублей

В Татарстане на поставку антибактериального препарата «Цефтазидим – Авибактам» выделят 10,3 млн руб. Соответствующий документ опубликован на сайте госзакупок.

В медицинские учреждения республики поступит 129 упаковок препарата по цене 79 750 руб. за штуку. Препарат используется для лечения осложненных инфекций. Поставки будут осуществляться в течение 2025–2026 годов.

Заказчиком выступает ГУП «Медицинская техника и фармация Татарстана», обеспечивающее республиканские медучреждения лекарствами и медицинским оборудованием.

Анна Кайдалова