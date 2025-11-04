В Оренбургской области педагог продавал фиктивные путевки в «Артек»

В Оренбургской области завершено расследование уголовного дела жителя Орска, продававшего несуществующие путевки в «Артек», сообщает прокуратура региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ведомство отмечает, что уголовное дело жителя Орска, обвиняемого в мошенничестве с причинением значительного ущерба (ч. 2 ст. 159 УК РФ) передано в суд. Согласно утвержденному прокурором обвинительному заключению, обвиняемый работал педагогом в одном из детских лагерей Орска. Он предлагал родителям воспитанников купить при его посредничестве путевки в международный детский центр «Артек» по низкой цене. Не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, обвиняемый с августа 2024 года по февраль 2025 года получил от потерпевших 96 тыс. руб., однако путевки родителям так и не передал. Теперь, согласно инкриминируемой статье УК РФ, обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Андрей Васильев