Обозреватель “Ъ FM” Анна Кулецкая рассказывает об исследовании причин саморазрушения, пользе клетчатки и тренировке позитивного мышления.

Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

Почему мы не можем бросить пьянство

Знаем, как лучше, но поступаем, как всегда. Наконец-то психологи выяснили, почему человечество стремится к саморазрушению. Ученые из Австралийского университета связали увлечение алкоголем, азартными играми и другими пагубными вещами вовсе не с тем, что люди равнодушны к своей жизни или им не хватает мотивации. Чаще всего они слепы к своим ошибкам и не могут принять их отрицательные последствия.

Статья, недавно опубликованная в журнале Nature Communications Psychology, описывает простую онлайн-игру, в которой испытуемые должны делать выбор между двумя планетами. Если кликнуть мышкой на одну из них, то юзер зарабатывает очки. Щелчок мыши по другой планете с высокой долей вероятности сулит появление страшного пиратского корабля, который уничтожает все заработанные баллы.

Примерно четверть всех участников сразу сообразила, в чем заключаются правила игры и выбирала только позитивное небесное тело. Эту группу исследователи назвали «восприимчивой». «Невосприимчивая» — те испытуемые, которые перестали кликать на вредную планету только после того как ученые разъяснили им, что к чему. Таких была почти половина. Но больше всего исследователей удивила третья группа, ее они нарекли «компульсивной». 27% участников эксперимента продолжили вызывать пиратский корабль, даже когда им описали, чем это чревато.

И эти результаты вполне применимы к обычной жизни, заключают ученые. Порой помимо знания, мотивации и страшилок о рисках нужно что-то другое. Тем более что реальность немного сложнее онлайн-игры. Но что именно, вопрос открыт.

Позитивное мышление поддается тренировке

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Если для оптимистов стакан наполовину полон, то пессимисты видят недостаток жидкости, неподходящую тару или слишком тонкое стекло. Ученые из Университета Кобе исследовали человеческий мозг и пришли к выводу: люди, которые позитивно смотрят в будущее, говорят на одном языке, их нейронные паттерны буквально синхронизируются, точно они подключены к одной точке Wi-Fi.

У пессимистов же картина индивидуальна — каждый по-своему переживает о завтрашнем дне. Этот феномен объясняет, почему оптимисты легче находят общий язык и строят прочные социальные связи. Эксперимент проходил так: во время демонстрации различных сценариев: от счастливых событий до самых печальных происшествий, аппарат МРТ сканировал мозговую активность 87 испытуемых.

При представлении позитивных моментов зона мозга, отвечающая за самоощущение и прогнозы, работала у всех почти одинаково. А вот у пессимистов картина была хаотична. У них нет шаблонов мышления и негативные сценарии они проигрывали во всех мельчайших подробностях.

Это объясняет, почему оптимисты и весельчаки понимают друг друга с полуслова, а пессимисты даже если тянутся к людям, то испытывают сложности с поиском общей почвы. Этим исследованием ученые предлагают ключ к коммуникации, в период эпидемий одиночества. Тренировка позитивного мышления даже из последних сил может поменять архитектуру мозга. С помощью медитаций, положительных формулировок, занятий спортом и тотальным запретом на все негативные исходы. Тогда и нейроны подстроятся, и будет чем наполнить стакан до самого края.

Контактные линзы для темноты не только для спецслужб

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Способность видеть сквозь ночную тьму доступна только для летучих мышей, кошек и спец агентов? С этим поспорили ученые из Университета науки и технологий Китая. Они сотворили контактные линзы, которые позволяют видеть инфракрасный свет. Это близкие родственники очков «ночного видения», они довольно симпатичны и работают без батареек и проводов. В ходе испытаний участники могли улавливать мерцающие инфракрасные сигналы, похожие на световую азбуку Морзе. Причем фокус можно было провернуть даже с закрытыми глазами.

Но без линз испытуемые этого не видели. Стоимость оценивается примерно в $200 за пару, что значительно ниже цены высококлассных очков ночного видения. Потенциал применения довольно широк: он может облегчить жизнь людям с дальтонизмом, а также стать практичным инструментом для спасателей или даже агентов спецслужб. Например, они могли бы передавать друг другу зашифрованные сообщения, недоступные для невооруженного человеческого глаза.

Среди планов также интеграция таких линз в смартфоны, для улучшения качества фотосъемки в темноте. Или в лобовые стекла автомобилей для более безопасного вождения. Впрочем, до настоящего тепловизора на сетчатке глаза пока еще далеко. Линзы способны улавливать только интенсивное инфракрасное излучение и не могут фиксировать мелкие детали. И в лучшем случае позволяют видеть только размытые изображения, точно вы открываете глаза под водой. Но пользователи в интернете все равно в восторге от таких достижений в стиле научной фантастики.

Fibermaxxing или клетчатка на максималках

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Она наполняет по утрам свою деревянную миску с изящным узором малиной, клубникой, кусочками груши. Обычно раздел ЗОЖ в соцсетях пестрит всем, что связано с белком, но последнее время набирает обороты новый тренд, fibermaxxing или клетчатка на максималках.

Его суть в том, чтобы добавить в каждый прием пищи как можно больше продуктов, богатыми пищевыми волокнами. Цель — наладить пищеварение, похудеть, помочь кишечнику и чуть ли не стать бессмертным, надеются пользователи TikTok. Намеренному увеличению потребления клетчатки поют оду и нутрициологи. Интернет подбросил немало сомнительных веяний, вроде использовать вместо маринада для мяса сироп от кашля или стремиться к состоянию скинни во что бы то ни стало. Но время от времени он удивляет чем-то стоящим.

Впрочем, красивая овощная или фруктовая тарелка не всегда гарантирует успех. Рекомендованная суточная доза взрослого человека — около 30 г. А один помидор содержит меньше 2 г. Математика проста: в день нужно съесть не меньше дюжины. А вот чечевица, нут, ржаные и пшеничные отруби, овсяная каша, коричневый рис, орехи и многие другие продукты — то, что нужно для тренда fibermaхxing. Причем специалисты рекомендуют чередовать эти блюда и каждый день есть что-то новенькое. И держать себя в руках, не становясь одержимым клетчаткой на максималках.

Виртуальные клетки начнут думать как живые

Фото: Ветеринария и жизнь

Новаторы искусственного интеллекта и ведущие научные организации разрабатывают проекты, в которых испытуемые виртуальные клетки будут думать как живые. Ожидается, что цифровые двойники в стиле high-tech полностью скопируют биологические кирпичики жизни. И с помощью этих моделей можно будет в считанные минуты предсказать результаты экспериментов, на которые уходят недели. Например, как пораженные клетки реагируют на тот или иной препарат или что происходит с человеком в начале болезни.

А после виртуальные клетки даже смогут воспроизводить поведение человеческих структур: молекул, тканей и органов. Стивен Квейк возглавляет один из таких проектов, созданный инициативой Чан Цукерберг. Ученый отмечает, что сейчас клеточная биология на 90% экспериментальная и лишь на 10% вычислительная, а надо наоборот. Компания, основанная Марком Цукербергом и его женой Присциллой, планирует в ближайшие десятилетия вложить сотни миллионов долларов в создание таких виртуальных структур.

Но некоторые исследователи скептичны. Модели хорошо работают на основе тех данных, на которых они обучались, но если отпустить технологию в вольное плавание, то она может с треском провалиться. Как цитирует критиков журнал Nature, проблем добавляет то, что о точном определении виртуальной клетки учёные тоже пока не договорились.

Анна Кулецкая