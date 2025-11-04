ЕС выделил Украине почти €2 млрд для укрепления ее госуправления

Евросоюз выделил Украине транш на €1,8 млрд по инструменту Ukraine Facility, сообщили на сайте Совета ЕС. Общий объем помощи союза Киеву достиг €180 млрд.

В заявлении отметили, что деньги предназначаются, в первую очередь, для укрепления макрофинансовой стабильности Украины и поддержания функционирования ее госуправления. «Эта сумма отражает успешное выполнение Украиной девяти шагов, необходимых для получения пятого транша, а также одного невыполненного шага из четвертого транша»,— отмечается в сообщении ЕС.

23 октября еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис сообщил, что Евросоюз с февраля 2022 года оказал помощь Украине в размере порядка €178 млрд. Из них €63,2 млрд было направлено на военную помощь.

Ukraine Facility — инструмент финансовой помощи Украине, по которому страны ЕС планируют выделить Киеву до €50 млрд до 2027 года. Около €39 млрд предназначены для укрепления макрофинансовой стабильности страны. Остальная сумма — специальный инвестиционный инструмент для покрытия рисков в приоритетных секторах, покрытия процентов по кредитам и т.д.

Чтобы Украине выплачивалась подобная помощь, она должна соблюдать некоторые условия: реформировать госуправление, бороться с коррупцией, экономически и секторально развиваться в различных отраслях. В документе также говорится о необходимой цифровизации, евроинтеграции и «зеленом» переходе для страны.