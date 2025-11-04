В Санкт-Петербурге при пожаре в СНТ погибли женщина и двое детей

Утром в садоводческом некоммерческом товариществе «Ржевка-1» Красногвардейского района Санкт-Петербурга произошел серьезный пожар, который унес жизни трех человек. По данным главного управления МЧС по городу, погибли 36-летняя женщина и двое ее детей — трех и шести лет.

Сообщение о возгорании поступило в 10:55. В результате взрыва газового баллона вспыхнул огонь, быстро охватив двухэтажный дом площадью 4 на 10 метров, а также баню, пристройку и три легковых автомобиля, стоявших рядом. Пламя настолько сильно распространялось, что от построек остался лишь пепел. Черный дым от пожара был виден за несколько километров от места происшествия.

Спасательные службы локализовали пожар к 13:18. Во время происшествия в соседнем доме проживали еще двое детей, которые проснулись от хлопка газа и смогли выбежать на улицу. Они были своевременно спасены соседями, их жизни ничто не угрожает.

Глава администрации Красногвардейского района Андрей Хорт сообщил, что отец погибших сейчас находится на месте трагедии, районная администрация окажет ему всю необходимую помощь, включая временное размещение в гостинице. Специалисты продолжают осмотр обгоревших зданий и устанавливают все обстоятельства случившегося.