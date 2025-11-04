В Татарстане на техработы на распределительных сетях выделят 799 млн рублей

В Татарстане на объектах распределительных сетей проведут работы по технологическому присоединению. На эти цели выделят 799 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Контракт предусматривает выполнение проектно-изыскательских, инженерно-геодезических и строительно-монтажных работ на объектах распределительных сетей филиала «Казанские электрические сети», включая зоны обслуживания Центрального, Западного и Южного районов электрических сетей.

В рамках проекта подрядчик выполнит поставку оборудования и материалов, пуско-наладочные и демонтажные работы, а также обеспечит допуск в эксплуатацию приборов учета электроэнергии. Работы будут проводиться с января по декабрь 2026 года.

Заказчиком выступает АО «Сетевая компания», обеспечивающая передачу и распределение электроэнергии в Татарстане и подключение новых потребителей.

Анна Кайдалова