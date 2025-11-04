Зарубежные СМИ: Почему в США никак не заканчивается шатдаун?

В США могут приостановить авиасообщение из-за шатдауна. Об этом заявил министр транспорта Шон Даффи. По его словам, воздушное пространство страны закроют при малейшем риске безопасности. Шатдаун, то есть приостановка работы федерального правительства, начался 1 октября. Текущий кризис стал одним из самых продолжительных в истории США. Сенат уже более 10 раз не смог утвердить федеральный бюджет. Главный спор между демократами и республиканцами связан с расходами на здравоохранение. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Rachel Wisniewski / Reuters Фото: Rachel Wisniewski / Reuters

Американское правительство закрыто уже более месяца, и это самый продолжительный шатдаун в истории страны. Бюджетный кризис парализовал десятки федеральных ведомств и оставил без зарплаты тысячи государственных служащих. Некоторые министерства функционируют в аварийном режиме, другие и вовсе не работают. Впрочем, по данным Reuters, в Конгрессе появились первые признаки возможного выхода из кризиса. Лидер республиканцев в сенате Джон Тун заявил о том, что в переговорах наметился прогресс. Однако, по его словам, до заключения окончательного соглашения между парламентом и президентом пока далеко.

В свою очередь демократы обсуждают временные меры, которые могли бы хотя бы на короткий срок возобновить финансирование правительства, сообщает Politico. Однако даже если Сенат пойдет на этот компромисс, палата представителей сможет рассмотреть его только на следующей неделе. Переговоры осложняются тем, что сегодня в нескольких штатах проходят выборы губернаторов и мэров. Обе партии ждут их результатов, рассчитывая укрепить свои позиции перед тем, как продолжится обсуждение бюджета. Некоторые республиканцы надеются, что после голосования демократы проявят большую гибкость, отмечает Politico.

Дональд Трамп в интервью CBS заявил, что не намерен играть по правилам демократов, требующих продлить субсидии по Закону о доступном медицинском обслуживании. По его словам, диалог возможен только после возобновления работы правительства. «Если они не проголосуют, это их проблема»,— подчеркнул американский президент

Кроме того, по информации Associated Press, демократы уже 13 раз отклонили предложения республиканцев об окончании шатдауна. Они настаивают, что Белый дом и Конгресс должны сначала согласовать параметры нового бюджета. При этом Дональд Трамп утверждает, что кризис спровоцировала именно оппозиция. Он обещает, что будет выносить на голосование свой проект федеральной сметы до тех пор, пока демократы не сдадутся.

