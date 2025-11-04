Рейс из Махачкалы в Пермь опаздывает из-за столкновения самолета с птицей

Причиной задержки вылета авиарейса Махачкала-Пермь авиакомпании «Азимут» стало столкновение самолета Superjet с птицей при выполнении посадки в аэропорту столицы Республики Дагестан. Как рассказали «Ъ-Прикамье» несколько пассажиров, ожидающих рейса, об этом им объявили представители перевозчика. Позже, по их словам, после осмотра воздушного судно специалистами, оно было допущено к выполнению полета. Сейчас для этого оформляются необходимые документы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Изначально вылет из аэропорта Махачкалы был запланирован на 9 часов 20 минут по местному времени, а прибытие в Пермь в 1 часов 35 минут. Согласно данным онлайн-табло пермского аэропорта, теперь борт ожидается в 18 часов 38 минут.