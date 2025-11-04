Объявлен конкурс на строительство котельной в Туве за 1 млрд рублей

ГУП Республики Тыва «УК ТЭК 4» объявило тендер на строительство угольной котельной в Шагонаре установленной мощностью 50 Гкал/ч. Начальная цена контракта составляет 1,06 млрд рублей, указывается в сообщении на портале «ЕИС Закупки».

Котельную планируется построить на ул. Магистральная, 13. Согласно техническому заданию, сооружение должно быть оснащено двумя водогрейными котлами КВ-ТС-20-150 мощностью 20 Гкал/ч и одним КВ-ТС-10-150 мощностью 10 Гкал/ч. Уголь на котельную будет поставляться с Каа-Хемского разреза.

Финансироваться работы будут за счет федерального бюджета. Подрядчик должен завершить строительство объекта к 30 августа 2027 года.

Заявки на конкурс принимаются до 18 ноября, итоги аукциона подведут 19 ноября.

Михаил Кичанов