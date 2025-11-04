Гладков: за сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 112 дронами

За последние сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массированные удары по Белгородской области, применив 112 беспилотников и выпустив 19 боеприпасов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По его данным, атакам подверглись 40 населенных пунктов в 12 районах области. В результате обстрелов пострадали пять мирных жителей, среди которых есть 17-летний подросток с баротравмой. Все они обратились за медицинской помощью. Различные ранения получили мужчина в поселке Октябрьский, водитель легкового автомобиля на трассе Казинка-Посохово и водитель грузового автомобиля в городе Шебекино, который был госпитализирован.

Средствами противовоздушной обороны (ПВО) было сбито и подавлено 61 беспилотник, среди них 12 дронов. Наиболее интенсивные атаки пришлись на Белгородский район, где зафиксировано 16 атак беспилотников с повреждениями жилых домов и автомобилей. Кроме того, серьезные удары пришлись на Шебекинский округ, который подвергся атаке 38 дронов, из которых 25 были уничтожены. Там повреждены два предприятия, несколько домов и транспортных средств.

По информации губернатора, разрушения затронули один многоквартирный дом, 20 частных домов, три предприятия, ангар, социальный объект, сельскохозяйственное предприятие и 17 транспортных средств.