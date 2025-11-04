Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Следствие возбудило дело после гибели семилетнего мальчика на пожаре в Марксе

Следствие возбудило уголовное дело по факту гибели семилетнего мальчика на пожаре в Марксе Саратовской области (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Ребенок погиб на пожаре в квартире одного из домов по проспекту Строителей сегодня, 4 ноября. В лечебное учреждение доставили его 51-летнюю мать с признаками отравления.

Следствие выясняет все обстоятельства произошедшего, назначены судебные экспертизы. Специалисты изучают место происшествия.

Павел Фролов