«Маняни» спешат на помощь

На российском рынке услуг новый тренд — «маняни». Так называются помощницы для матерей. Она уделяет внимание не младенцу, а бытовым проблемам, а также оказывает психологическую поддержку семье. Насколько востребована такая услуга? И зачем она нужна? Разбиралась Ульяна Горелова.

В соцсетях активно обсуждают новую услугу. Новоиспеченные матери приглашают домой женщин, которые готовы совмещать обязанности няни, домработницы и психолога. Тренд пришел в Россию из Нидерландов, там «маняни» приходят к каждой маме восемь раз после родов, и их услуги оплачиваются страховкой. Весной похожий проект появился в Красноярске, в Москве подобных специалистов также можно найти.

Компании отмечают, что помогают матерям уделять больше времени ребенку, а также «маняни» готовы выслушать женщину, поддержать и даже обнять. Услуга на самом деле мало чем отличается от работы классической няни, говорит психоаналитический психолог Анна Чуксеева: «"Маняня" не полноценный психолог, но больше, чем гувернер или клинер. Это скорее попытка заменить помощь в лице родственников, но без нарушения личных границ. Однако, когда такой помощник приходит в дом с новорожденным, есть большой риск не совпасть с членами семьи. Опытным няням на практике приходится и поддерживать молодую маму, и чуть-чуть сглаживать семейные процессы в доме, подхватывать какие-то бытовые задачи».

В отзывах на услуги «манянь» женщины рассказывают, что им действительно сложно было обратиться за поддержкой к родственникам, так как они боялись осуждения. А главным плюсом подобной помощницы клиентки называют даже не содействие в домашних делах, а возможность выговориться. И такой запрос вполне вписывается в общемировой тренд на эмоциональную разгрузку, отмечает ведущая психологических бань для женщин Алина Филиппова: «"Маняня" — это скорее послеродовая доула. В моей практике во время банных процедур женщины сначала выговариваются, потому что лишний раз сложно делиться с мамой, подругами, если что-то болит или беспокоит.

На самом деле, муж и мама могут выполнять вот эту вот поддерживающую функцию, но они не должны этого делать. Парение очень важно не только с точки зрения физиологии, но и энергии. Женщинам, возможно, не так сильно нужна помощь по дому и с ребенком. Многим мамам не хватает расслабления. Эта проблема была всегда, но раньше не было соцсетей».

В России в последние годы появляется все больше услуг психологической поддержки, которые оказывают обычные люди, просто предлагая свою компанию. На «Авито», например, можно найти сотни предложений аренды «друга на час», с ним можно поговорить, сходить куда-то или обратиться к нему за советом. Есть и более необычные исполнители, которые готовы разделить с клиентами трапезу или даже просто выпить. После пандемии люди особенно остро почувствовали потребность в эмоциональной связи, и пытаются восполнить ее за счет платных услуг, продолжает психолог Анна Чуксеева: «Действительно есть потребность на психологические услуги. Но больший запрос не на терапевтическую работу, а на идеального друга, собеседника, слушателя, безусловно, говорит о какой-то внутренней боли, чувстве одиночества.

Растет спрос на психологов, людям все сложнее дается выстраивать отношения друг с другом: высокий темп жизни, очень много процессов уходит в онлайн. Главное — потребность в человеке».

По данным Всемирной организации здравоохранения, до 150 женщин из тысячи сталкиваются с послеродовой депрессией. Так, что дефицита клиентов на рынке «манянь» не предвидится.

Ульяна Горелова