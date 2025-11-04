В США допустили закрытие воздушного пространства из-за шатдауна

Власти США рассматривают возможность полного закрытия воздушного пространства из-за угрозы безопасности полетов, связанной с продолжающимся шатдауном, сообщил министр транспорта Шон Даффи в интервью CNBC.

«Если бы мы сочли, что это небезопасно, то закрыли бы все воздушное пространство»,— сказал господин Даффи.

Федеральный шатдаун начался в США 1 октября из-за того, что Конгресс не смог согласовать бюджет на финансовый год. Президент Дональд Трамп возложил вину на демократов и пообещал использовать шатдаун для массовых сокращений персонала и отмены «ненужных» программ. Около 1,4 млн госслужащих либо отправлены в неоплачиваемый отпуск, либо работают без зарплаты. Текущий шатдаун стал вторым по продолжительности после 35-дневного перерыва в финансировании в конце 2018 года и начале 2019 года — во время первого президентского срока господина Трампа.