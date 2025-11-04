Сотрудники свердловского ГИБДД получение благословение за спасение ребенка

Сотрудники свердловской ГАИ получили благословение в храме святого преподобного Серафима Саровского от отца Гермогена за спасение ребенка, сообщили в telegram-канале региональной Госавтоинспекции.

Фото: Пресс-служба госавтоинспекции Свердловской области

Настоятель храма провел молебен для сотрудников ГИБДД. В своей проповеди он уделил внимание примеру особого героизма в повседневной службе. Отец Гермоген выразил глубокую благодарность сотрудникам, которые в непростое время находят место для подвигов, честно выполняя свой долг.

«Мне как настоятелю очень приятно, что сотрудники, в это непростое время, находят место для подвигов – честно выполненной работой, которую выполняет каждый из нас. И очень приятно именно такую новость слышать. Эта спасенная жизнь ребенка в полной мере лежит на вашей совести, честной совести», – сказал отец Гермоген.

Напомним, 21 октября текущего года наряд ДПС решили помочь семье из Сухого Лога, которые застряли в пробке на ЕКАДе. В это время 12-летний ребенок в машине находился с симптомами острого аппендицита.

Лейтенанты полиции Антон Мелешин и Никита Томилов с применением специальных сигналов довезли ребенка до больницы за 15 минут, во то время как в условиях пробки путь мог занять слишком много времени.

Врачи подтвердили, что своевременная доставка в стационар помогла мальчику, потому что любое замедление могло привести к серьезным осложнениям.

Артем Путилов