Скончался ярославский телеведущий Валентин Тугов

В Ярославле 3 ноября скончался бывший телеведущий «Городского телеканала» и телеканала «НТМ» Валентин Тугов. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили его друзья и коллеги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Страница Михаила Евраева ВКонтакте Фото: Страница Михаила Евраева ВКонтакте

Господину Тугову был 71 год. Он родился в Ярославле, окончил институт иностранных языков имени Мориса Тореза, был переводчиком на Олимпиаде-80. Затем работал военным переводчиком в Германии, там же начал работать на телевидении.

В начале 1990-х годов Валентин Тугов был одним из первых ведущих «Городского телеканала», он вел первый выпуск собственной программы канала «Добрый вечер, Ярославль!» Затем в течение 10 лет вел программу «В мире сказок».

«Программа была очень популярна. Были конкурсы детского рисунка, дети сами писали сказки. Валентин Игоревич был высочайшим профессионалом. Он мог работать в кадре без предварительной подготовки. Приезжаешь к нему, называешь тему, и он уже готов к записи»,— рассказала «Ъ-Ярославль» редактор специальных проектов «Городского телеканала» Марина Смарагдова.

В 2000-х годах Валентин Тугов перешел на телеканал «НТМ», где вел программу «День в событиях». Также работал в гостиничном бизнесе, некоторое время был заместителем директора театра имени Федора Волкова, отвечал за гастрольную деятельность. В последнее время находился на пенсии. В 2025 году участвовал в качестве кандидата в выборах в органы местного самоуправления от «Партии пенсионеров».

По словам коллег, Валентин Тугов почувствовал себя плохо дома, родные вызвали ему скорую, но спасти его не удалось.

Антон Голицын