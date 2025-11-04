На тольяттинца завели уголовное дело за распитие алкоголя с несовершеннолетней

Полиция Тольятти возбудила уголовное дело в отношении жителя города по факту вовлечения несовершеннолетней в совершение антиобщественных действий (ч. 1 ст. 151 УК РФ, до четырех лет лишения свободы). Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По информации ведомства, инспекторами по делам несовершеннолетних отдела полиции по Центральному району Тольятти было установлено, что местный житель 1973 года рождения «неоднократно с февраля по сентябрь этого года приобретал для 16-летней дочери алкогольные напитки — пиво, алкогольные коктейли, которые совместно с ней распивал». С заявлением по этому поводу в полицию обратилась экс-супруга тольяттинца. Она рассказала, что после развода дочь проживает с ней, но навещает отца. Однако после встреч с отцом возвращается домой в состоянии алкогольного опьянения. Ранее, отмечают в полиции, женщина уже обращалась в органы внутренних дел. В отношении ее бывшего супруга полицейские составляли протокол об административном нарушении за вовлечение несовершеннолетней в употребление алкоголя (ст. 6.10 КоАП РФ, штраф до 5 тыс. руб.). Однако, отмечают в ГУ МВД, «на днях ситуация повторилась: мужчина встретился с дочерью, купил алкогольный коктейль, который они распили во дворе дома».

Андрей Васильев