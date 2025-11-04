Золото набирает вес

Спрос на золото по всему миру достиг исторического рекорда. Металл активно покупают и в России. По данным Всемирного совета по золоту (WGC), в третьем квартале в физическом выражении показатель вырос на 3% год к году и составил 1,31 тыс. т. Причинами глобального интереса к драгметаллу как к защитному активу стали геополитическая напряженность, инфляционное давление и неопределенность вокруг торговой политики США и других стран. Помимо прочих инвесторов, увеличили темпы закупок золота и Центральные банки. В результате 20 октября мировая цена драгметалла достигла исторического максимума — $4,39 тыс. за тройскую унцию, а затем немного скорректировалась. Однако потенциал тренда на подорожание еще не исчерпан. Так считает инвестиционный стратег управляющей копании «Арикапитал» Сергей Суверов: «Цены на золото после коррекции могут продолжить рост. Главная причина: у Народного банка Китая доля золота в резервах составляет около 7%, это не самые высокие показатели, поэтому регулятор продолжит его покупать. И другие Центральные банки тоже активно увеличивают инвестиции в этот драгметалл.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Частные инвесторы тоже активно вкладываются в золото на фоне повышенных рисков, торговых войн, геополитических осложнений. Однако бурный рост цен тоже сложно прогнозировать. Максимальный предел — примерно $4,5 тыс. за унцию. Это связано с тем, что ювелирная промышленность, на которую приходится примерно половина спроса на золото, уже не в состоянии перекладывать затраты на покупку на потребителя».

По данным того же WGC, в третьем квартале объем покупок золота россиянами в виде слитков и инвестиционных монет также достиг рекордных 9,5 т. При этом в 2024 году продажи металла превысили 73 т. Это тоже максимальной значение. На рынке на этом фоне даже начал возникать дефицит, отметил аналитик группы компаний «Монет Инвест» Роман Отливанчик: «В России традиционно пользуется спросом золотая монета "Георгий Победоносец". Ее выпускают с 2006 года весом в 1/2 унции и в 1/4 унции, но самая популярная — 1/4 унции.

До этого был "Сеятель" — советский, потом юбилейный — тоже в основном 1/4 унции. Объем эмиссии "Георгия" в унции недостаточен для удовлетворения спроса, поэтому огромное количество клиентов из-за дефицита монет стали покупать слитки. Сейчас они в объеме перебивают спрос, но монеты в дефиците. Популярностью пользуются и иностранные, но они в огромном количестве на руках. Например, "Филармоникер" — австрийские монеты серии "Венская филармония", "Австралийский кенгуру", "Британия" — это самые ходовые. Раньше они активно продавались в России, но сейчас это практически невозможно, так как Евросоюз ввел уголовную ответственность за ввоз в РФ любой формы золото.

Золото в ювелирных изделиях популярно, скорее, в форме лома. В слитках могут быть большие дисконты по выкупу слитков. Банки еще не очень хорошо освоили работу по выкупу слитков, и там может быть большой дисконт, намного ниже биржи. А монеты всегда выше биржи, спред может достигать 4%.

Но для инвестиций самая оптимальная форма — это монеты».

По прогнозу экспертов Всемирного совета по золоту, в обозримом будущем цены продолжат расти. Ожидается, что только Центробанки по итогам 2025 года закупят от 750 т до 900 т драгоценного металла.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Андрей Загорский