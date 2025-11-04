В Ставрополе прошел инфотур для ведущих туроператоров России

Администрация Ставрополя организовала инфотур для ведущих туроператоров России. Участники экскурсии ознакомились с историческим центром города, поднялись на колокольню Казанского собора и посетили Казачий двор у Свято-Троицкого источника. Они также побывали на буйволиной ферме, Соленом озере и винодельне Михаила Колесникова.

«Программа была разработана с акцентом на историческое наследие, аграрный и гастрономический туризм нашего города. Гостей познакомили не только с известными достопримечательностями, но и с новыми локациями»,— отметил мэр Иван Ульянченко.

В конце инфотура прошел круглый стол, в рамках которого туроператорам презентовали перспективные мероприятия краевого центра.

Наталья Белоштейн