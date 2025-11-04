Пермское АО «Редуктор-ПМ» резко увеличило объем претензий к партнерам

В текущем году производитель вертолетных редукторов и трансмиссий АО «Редуктор-ПМ» направило в арбитражные суды иски о взыскании в общей сложности более 103 млн руб. Указанные данные содержатся в базе «СПАРК-Интерфакс». В прошлом году объем претензий пермского производителя редукторов и трансмиссий к контрагентам составил чуть больше 37,2 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Ответчиком по самому крупному спору с участием «Редуктор-ПМ» в качестве истца является питерский производитель авиадвигателей АО «ОДК-Климов». Сумма претензий по договору поставки составляет свыше 77,3 млн руб. Это же предприятие является ответчиком по требованиям на 14,36 млн руб. Также «Редуктор-ПМ» направил иск о взыскании свыше 9,18 млн руб. к АО «Кронштадт», которое занимается производством беспилотных авиационных систем.

При этом исковая нагрузка на «Редуктор-ПМ» в текущем году снизилась. Предприятие проходит ответчиком по искам на сумму чуть больше 44 млн руб. В прошлом году к АО были заявлены претензии на общую сумму более 460,7 млн руб. Впрочем, 416,27 млн руб. из них взыскиваются в рамках одного иска, где заявителем выступает страховая компания ООО «НСТ». На эту сумму компания намерена привлечь пермского производителя к административной ответственности. Судебный акт по делу не принят, оно рассматривается в закрытом заседании.

АО «Редуктор-ПМ» — одно из крупнейших в России предприятий, специализирующихся на производстве, а также послепродажном обслуживании вертолетных редукторов и трансмиссий. Предприятие выпускает, ремонтирует и обслуживает главные редукторы и агрегаты трансмиссий вертолетов серии для различных модификаций Ми-8/17 и Ми-28, а также Ми-26Т. С 2018 года АО не раскрывает финансовую отчетность. Предприятие входит в структуру холдинга «Вертолеты России», которое является подразделением ГК «Ростех».